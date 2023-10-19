Гендиректор Шахтаря Палкін обраний до Комітету УЄФА

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін увійшов до Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Палкін разом із президентом Боруссії (Дортмунд) Гансом-Йоахімом Ватцке стануть єдиними представниками футбольних клубів у Комітеті УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів. Решта членів представляють національні асоціації.
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Перше засідання Комітету, в якому візьме участь генеральний директор Шахтаря, відбудеться 1 листопада в Будинку європейського футболу в Ньйоні (Швейцарія).
Каденція новообраного Комітету триватиме наступні 4 роки.
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