Головне
Христич став головним тренером збірної України
Вчора 17:17 980
Дніпро переграв Старий Луцьк у матчі Суперліги
Сьогодні 16:41 311
УЄФА підтвердила перенесення матчу Маккабі Тель-Авів - Зоря
Сьогодні 16:16 336
УЄФА визначив результат перерваного через теракт матчу Бельгія - Швеція
Сьогодні 15:39 830
Лунін може перейти у Селтік
Сьогодні 15:25 586
Кіченок зіграє на малому Підсумковому турнірі WTA
Сьогодні 14:10 435
Стало відомо, скільки Мессі заробить за рік у МЛС
Сьогодні 11:43 737
Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії
Вчора 23:54 740
Міжнародна федерація дзюдо допустила 17 росіян на чемпіонат Європи
Вчора 18:50 503
Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024
Вчора 18:34 1158
Прямі трансляції

Тейлор: Полісся здатне боротись за найвищі місця та титул

Сьогодні 20:27 231 0
Тейлор: Полісся здатне боротись за найвищі місця та титул

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Полісся може боротися за найвищі місця в чемпіонаті України.

Про це заявив новачок житомирського клубу Лукас Тейлор.

"Якщо повернутись до перспектив команди, то, абсолютно без будь-яких жартів, я можу впевнено сказати: ми здатні боротись за найвищі місця та титул. Адже лакмусовим папірцем може служити гра з Динамо.

Це команда, яку складно обіграти, в якому стані і на якій сходинці в таблиці вона б не знаходилась. Ми ясно дали зрозуміти, якщо ми можемо обіграти Динамо, то чом би не обігрувати інших, адже явних лідерів у чемпіонаті немає", - сказав Тейлор.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА визначив результат перерваного через теракт матчу Бельгія - Швеція УЄФА визначив результат перерваного через теракт матчу Бельгія - Швеція 830
Усик відвідає бій Ф'юрі - Нганну Усик відвідає бій Ф'юрі - Нганну 701
Стало відомо, скільки Мессі заробить за рік у МЛС Стало відомо, скільки Мессі заробить за рік у МЛС 737
Усик: Я думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті Усик: Я думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті 739
Судаков відреагував на інтерес Ювентуса Судаков відреагував на інтерес Ювентуса 622
Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії 740
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17031 6
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84150 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 23139
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 84004
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 9534
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 31260