Тейлор: Полісся здатне боротись за найвищі місця та титул

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Полісся може боротися за найвищі місця в чемпіонаті України.

Про це заявив новачок житомирського клубу Лукас Тейлор.

"Якщо повернутись до перспектив команди, то, абсолютно без будь-яких жартів, я можу впевнено сказати: ми здатні боротись за найвищі місця та титул. Адже лакмусовим папірцем може служити гра з Динамо.

Це команда, яку складно обіграти, в якому стані і на якій сходинці в таблиці вона б не знаходилась. Ми ясно дали зрозуміти, якщо ми можемо обіграти Динамо, то чом би не обігрувати інших, адже явних лідерів у чемпіонаті немає", - сказав Тейлор.

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