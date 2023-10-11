Воротар збірної Нігерії U-20 прибув у розташування Полісся

Трансфер відбувся на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.

У розташування Полісся прибув голкіпер збірної Нігерії U-20 Чіджоке Аніагбосо.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Житомиряни оголосили про трансфер 19-річного нігерійця ще наприкінці травня, він не міг прибути раніше через проблеми з отриманням робочої візи в Україні.

Трансфер відбувся на правах вільного агента.

Нагадаємо, стадіон Полісся не має приміщення для проведення пресконференцій.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!