Воротар збірної Нігерії U-20 прибув у розташування Полісся

Джерело - Чемпіон.
У розташування Полісся прибув голкіпер збірної Нігерії U-20 Чіджоке Аніагбосо.
Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.
Житомиряни оголосили про трансфер 19-річного нігерійця ще наприкінці травня, він не міг прибути раніше через проблеми з отриманням робочої візи в Україні.
Трансфер відбувся на правах вільного агента.
Нагадаємо, стадіон Полісся не має приміщення для проведення пресконференцій.
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