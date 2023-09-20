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Палкін: ФІФА знищила український футбол

Палкін розкритикував ФІФА за втрату футболістів
Сьогодні 18:35 615 0
Палкін: ФІФА знищила український футбол
Фото: Getty Images
#ФІФА, #Сергій Палкін

Джерело - Bild.

ФІФА зруйнувала фундамент українського футболу.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палікн.

"ФІФА знищила український футбол, зруйнувала наш фундамент і нашу конкурентоспроможність. На початку війни на нашому балансі все ще було 40 мільйонів непогашених платежів за наші підписання. Поширеною практикою є оплата частинами. Але раптом ми вже не мали нічого взамін, тому що іноземні зірки могли просто піти від нас, і всі доходи зникли.

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Ніколи не було консультацій з ФІФА - до сьогодні. ФІФА завжди пояснює, що футбол – це одна велика родина. Але нас просто викинули. Ми знайшли домовленості з усіма іноземними гравцями, нікому не потрібно було повертатися в зону бойових дій. Ми знаємо, що це наша війна, а не південноамериканських професіоналів", - сказав Палкін.

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