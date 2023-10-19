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УЄФА визначив результат перерваного через теракт матчу Бельгія - Швеція

Матч завершився внічию
Сьогодні 15:39 353 0
УЄФА визначив результат перерваного через теракт матчу Бельгія - Швеція

Джерело - Чемпіон.

УЄФА визначив нічию 1:1 підсумковим результатом перерваного через теракт у Брюсселлі матчу Бельгія – Швеція.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зустріч збірних Бельгії та Швеції відбулася у понеділок, 16 жовтня, у межах відбору на Євро-2024. За кілька годин до початку матчу в Брюсселі, де пройшов поєдинок, відбувся теракт, в результаті якого зловмисник застрелив двох шведських вболівальників.

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