УЄФА визначив результат перерваного через теракт матчу Бельгія - Швеція

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

УЄФА визначив нічию 1:1 підсумковим результатом перерваного через теракт у Брюсселлі матчу Бельгія – Швеція.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зустріч збірних Бельгії та Швеції відбулася у понеділок, 16 жовтня, у межах відбору на Євро-2024. За кілька годин до початку матчу в Брюсселі, де пройшов поєдинок, відбувся теракт, в результаті якого зловмисник застрелив двох шведських вболівальників.

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