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Лунін може перейти у Селтік

Андрій Лунін може змінити клуб
Сьогодні 15:25 277 0
Лунін може перейти у Селтік
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Селтік, #Футбольні трансфери

Джерело - dailyrecord.co.uk.

Селтік розглядає трансфер українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє Daily Record.

Українець так і не зміг пробитися до основного складу Реала, місце травмованого Куртуа зайняв Аррісабалага, тому, ймовірно, кіперу варто спробувати свої сили в іншому місці.

Якраз Селтік шукає нового воротаря на заміну 36-річному Джо Харту, чий контракт закінчується влітку 2024 року.

Актуально: Лунін: Реал був мрією з дитинства, не хочеться залишати клуб

Шотландці хотіли б підписати воротаря вже взимку, проте Реал не погодиться, мадридцям необхідний резервний кіпер, поки травмований Куртуа.

Також "кельти" розглядають варіант з Куівіном Келлехером, але Клопп також не буде відпускати воротаря в січні.

Нагадаємо, що цінник Андрія Луніна з Реала не оновився з літа та складають 5 мільйонів євро.

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