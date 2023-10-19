Андрій Лунін може змінити клуб

Селтік розглядає трансфер українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє Daily Record.

Українець так і не зміг пробитися до основного складу Реала, місце травмованого Куртуа зайняв Аррісабалага, тому, ймовірно, кіперу варто спробувати свої сили в іншому місці.

Якраз Селтік шукає нового воротаря на заміну 36-річному Джо Харту, чий контракт закінчується влітку 2024 року.

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Шотландці хотіли б підписати воротаря вже взимку, проте Реал не погодиться, мадридцям необхідний резервний кіпер, поки травмований Куртуа.

Також "кельти" розглядають варіант з Куівіном Келлехером, але Клопп також не буде відпускати воротаря в січні.

Нагадаємо, що цінник Андрія Луніна з Реала не оновився з літа та складають 5 мільйонів євро.