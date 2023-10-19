Відхід Мессі та Неймара негативно вплинув на ПСЖ

Відхід Ліонеля Мессі та Неймара негативно вплинув на кілька сфер життя ПСЖ.

Про це пише сайт getfootballnewsfrance.com.

Після відходу Мессі, у паризького клубу скоротилася кількість фолловерів у соцмережах на 10-15 мільйонів.

Також, низка спонсорів ПСЖ зараз ставлять під сумнів співпрацю з клубом після відходу Мессі та Неймара. Криптовалютна біржа Crypto.com за рік до кінця контракту наполягла на перегляді фінансових умов угоди.

Навіть катарські спонсори, включаючи Qatar Airways, сповільнили спонсорські внески. Комерційний департамент "парижан" зазнає труднощів із пошуком спонсорів для бази клубу та реклами на задній частині футболок.

У зв'язку з відходом аргентинця та бразильця сповільнився і продаж квитків на домашні матчі клубу. Минулого сезону квитки розпродувалися за 48 годин, але зараз ситуація зовсім інша. Наприклад, на наступну гру зі Страсбуром, квитки продаються вже три тижні, але досі повністю не продані.

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