Чотири гравці ПСЖ отримали дискваліфікацію за образливі кричалки щодо Марселя

Гравці отримали одноматчеву дискваліфікацію

Дисциплінарний комітет французької Професійної футбольної ліги виніс рішення з приводу скандальних кричалок гравців ПСЖ після матчу проти Марселя (4:0) у шостому турі Ліги 1.

Про це повідомляє пресслужба LFP.

Нагадаємо, після розгрому "провансальців" футболісти парижан — Усман Дембеле, Ашраф Хакімі, Рандаль Коло Муані та Левен Кюрзава разом із вболівальниками виконали образливу кричалку на адресу фанатів Марселя: "Марсельці, тра**йте своїх матерів".

Через кілька днів четвірка гравців вибачилася за свою поведінку у заяві клубу на офіційному сайті.

Проте дисциплінарний комітет ухвалив рішення дискваліфікувати Дембеле, Хакімі, Коло Муані та Кюрзаву на один матч.

Також ПСЖ було притягнуто до відповідальності за гомофобні скандування вболівальників під час матчу. Комітет ухвалив рішення про закриття однієї з трибун стадіону паризької команди на один матч і ще одну гру умовно.

Раніше Ньюкасл вдома розгромив ПСЖ.