Головне
Зоря мінімально переграла Брейдаблік у 2 турі Ліги конференцій
Вчора 21:40 1271
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 10:32 2018
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 10:23 68421 7
Ковтун виграв срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 08:10 360
Зоря перемогла Брейдаблік, Динамо Загреб Михайліченка поступився Баллкані: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:06 1117
Ракув із Кочергіним поступився Штурму, Славія розгромила Шериф Коваля: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 838
Головний тренер збірної України з хокею пішов у відставку
Вчора 17:51 1018
Стаховський: Бути українцем небезпечно, бо росіяни тебе вб’ють...
Вчора 17:35 988
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять"
Вчора 12:14 35496
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Вчора 11:59 10523
Прямі трансляції

Чотири гравці ПСЖ отримали дискваліфікацію за образливі кричалки щодо Марселя

Гравці отримали одноматчеву дискваліфікацію
Сьогодні 11:52 180 0
Чотири гравці ПСЖ отримали дискваліфікацію за образливі кричалки щодо Марселя
#ПСЖ

Джерело - football.ua.

Дисциплінарний комітет французької Професійної футбольної ліги виніс рішення з приводу скандальних кричалок гравців ПСЖ після матчу проти Марселя (4:0) у шостому турі Ліги 1.

Про це повідомляє пресслужба LFP.

Нагадаємо, після розгрому "провансальців" футболісти парижан — Усман Дембеле, Ашраф Хакімі, Рандаль Коло Муані та Левен Кюрзава разом із вболівальниками виконали образливу кричалку на адресу фанатів Марселя: "Марсельці, тра**йте своїх матерів".

Через кілька днів четвірка гравців вибачилася за свою поведінку у заяві клубу на офіційному сайті.

Проте дисциплінарний комітет ухвалив рішення дискваліфікувати Дембеле, Хакімі, Коло Муані та Кюрзаву на один матч.

Також ПСЖ було притягнуто до відповідальності за гомофобні скандування вболівальників під час матчу. Комітет ухвалив рішення про закриття однієї з трибун стадіону паризької команди на один матч і ще одну гру умовно.

Раніше Ньюкасл вдома розгромив ПСЖ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вихід Кличка на бій з Повєткіним у Москві під Козацький марш Вихід Кличка на бій з Повєткіним у Москві під Козацький марш 2534
Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака 3051
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 2018
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження 9680
Брєйдаблік - Зоря - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій Брєйдаблік - Зоря - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій 1779
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 68421 7
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38377 4
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22894
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23588 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 94025
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50646 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62185