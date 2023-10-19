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Тренер Брентфорда: Дебют Ярмолюка уже близький

Єгор Ярмолюк може дебютувати в АПЛ уже найближчим часом
Сьогодні 14:52 148 0
Тренер Брентфорда: Дебют Ярмолюка уже близький
#Брентфорд, #Єгор Ярмолюк

Джерело - theathletic.com.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк близький до дебюту в АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Томас Франк.

"Його дебют уже близький. Він був повністю здоровий, коли ми почала передсезонку, але ще працював над тим, щоб встигати за ритмом і приймати рішення природним чином. Я побачив у його грі багато позитивних дій, він привернув мою увагу.

Він – 8-й номер. Він добре пресингує і навіть трохи кусається, його технічні здібності хороші з точки зору пасів. Він мені подобається. У кількох матчах я думав над тим, щоб випустити його на заміну, але з тих чи інших причин цього не сталося", - відзначив Франк.

Відзначимо, що Ярмолюк став гравцем Брентфорда у липні 2022 року.

Читайте: Забарний: Побажав Ярмолюку удачі, в Англії потрібне терпіння

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