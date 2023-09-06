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Забарний: Побажав Ярмолюку удачі, в Англії потрібне терпіння

Сьогодні 23:19 205 0
Забарний: Побажав Ярмолюку удачі, в Англії потрібне терпіння

Захисник Борнмута Ілля Забарний спілкувався з Єгором Ярмолюком, який виступає за Брентфорд напередодні очного матчу в АПЛ.

Про це Забарний розповів порталу ВЗБІРНА.

"Так, спілкувався з ним перед матчем. Побажав удачі в сезоні. Це англійський футбол — тут потрібне терпіння. Приклад — це Олександр Зінченко. Футболістам спочатку треба добре адаптуватися, зрозуміти гру і вже потім, коли будеш виходити, то виконуватимеш роботу на 100%", - сказав Забарний.

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