Забарний: Побажав Ярмолюку удачі, в Англії потрібне терпіння

Захисник Борнмута Ілля Забарний спілкувався з Єгором Ярмолюком, який виступає за Брентфорд напередодні очного матчу в АПЛ.

Про це Забарний розповів порталу ВЗБІРНА.

"Так, спілкувався з ним перед матчем. Побажав удачі в сезоні. Це англійський футбол — тут потрібне терпіння. Приклад — це Олександр Зінченко. Футболістам спочатку треба добре адаптуватися, зрозуміти гру і вже потім, коли будеш виходити, то виконуватимеш роботу на 100%", - сказав Забарний.