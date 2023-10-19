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УЄФА перенесла матч Маккабі Тель-Авів - Зоря

Матч має відбутися 25 листопада
Сьогодні 13:57 279 0
УЄФА перенесла матч Маккабі Тель-Авів - Зоря
#Маккабі Тель-Авів, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

УЄФА ухвалила рішення щодо перенесення матчу третього туру групового етапу Ліги конференцій Маккабі Тель-Авів - Зоря.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зустріч відбудеться 25 листопада, а не 26 жовтня, як було заплановано.

Якщо 25 листопада буде неможливо провести гру в Тель-Авіві, то нове місце її проведення визначить Маккабі.

На 25 листопада також запланований гостьовий матч Зорі з Колосом в 15-му турі УПЛ. Найімовірніше, він відбудеться вже у 2024 році.

Раніше стали відомі результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

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