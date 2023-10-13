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Вікторія прийме Шахтар, Полісся зіграє з Олександрією: результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
Сьогодні 20:10 254 0
Вікторія прийме Шахтар, Полісся зіграє з Олександрією: результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
#Кубок України

Джерело - УАФ.

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

Жеребкування чвертьфіналів Кубка України 2023/24 відбулося у Празі одразу після тренування збірної України, яка готується до матчу відбору Євро-2024 проти Північної Македонії. Хто з ким зіграє, визначили Олександр Зінченко і Руслан Маліновський.

Кубок України

1/4 фіналу

Чорноморець (Одеса) — Зоря (Луганськ)

Вікторія (Суми) — Шахтар (Донецьк)

Полісся (Житомир) — Олександрія (Олександрія)

Оболонь (Київ) — Ворскла (Полтава)

Базовий день матчів — 1 листопада.

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