Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Джерело - УАФ.

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

Жеребкування чвертьфіналів Кубка України 2023/24 відбулося у Празі одразу після тренування збірної України, яка готується до матчу відбору Євро-2024 проти Північної Македонії. Хто з ким зіграє, визначили Олександр Зінченко і Руслан Маліновський.

Кубок України

1/4 фіналу

Чорноморець (Одеса) — Зоря (Луганськ)

Вікторія (Суми) — Шахтар (Донецьк)

Полісся (Житомир) — Олександрія (Олександрія)

Оболонь (Київ) — Ворскла (Полтава)

Базовий день матчів — 1 листопада.