Джерело - УАФ.
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.
Жеребкування чвертьфіналів Кубка України 2023/24 відбулося у Празі одразу після тренування збірної України, яка готується до матчу відбору Євро-2024 проти Північної Македонії. Хто з ким зіграє, визначили Олександр Зінченко і Руслан Маліновський.
Кубок України
1/4 фіналу
Чорноморець (Одеса) — Зоря (Луганськ)
Вікторія (Суми) — Шахтар (Донецьк)
Полісся (Житомир) — Олександрія (Олександрія)
Оболонь (Київ) — Ворскла (Полтава)
Базовий день матчів — 1 листопада.