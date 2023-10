Президент Реала Флорентіно Перес виконав свою обіцянку щодо виховання сина Хосе Антоніо Реєса.

Юний нападник Хосе Рейєс Лопес підписав свій перший професіональний контракт з мадридським клубом.

Нагадаємо, Хосе Антоніо Рейєс загинув у автокатастрофі 1 червня 2019 року. Тоді Лопесу було лише 11 років. Президент Реала Флорентіно Перес пообіцяв опікуватися хлопчиком до повноліття.

Відзначимо, що Реєс-молодший яскраво виступає на юнацьких турнірах, постійно отримує виклики у збірні Іспанії різних вікових категорій. 15 жовтня нападнику виповнилося 16 років, і Реал відразу запропонував йому перший контракт.

