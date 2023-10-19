Головне
Збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024
17.10.2023 23:43 1535 1
Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії
Вчора 23:54 607
Міжнародна федерація дзюдо допустила 17 росіян на чемпіонат Європи
Вчора 18:50 440
Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024
Вчора 18:34 991
Христич став головним тренером збірної України
Вчора 17:17 714
Пятов та Ніколіні увійдуть до тренерського штабу Срни в Шахтарі
Вчора 16:50 639
Снігур вперше у кар’єрі вийшла у чвертьфінал турніру WTA
Вчора 15:53 601
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Вчора 14:18 895
Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу із Мальтою
Вчора 10:08 1117
Мальта - Україна 1:3: огляд матчу
Вчора 08:37 1450
Прямі трансляції

Реал дав перший контракт сину Реєса

16-річний нападник приєднався до Реала з академії Леганеса влітку 2019-го.
Сьогодні 12:55 178 0
Реал дав перший контракт сину Реєса
#Реал Мадрид, #Реєс

Джерело - Чемпіон.

Президент Реала Флорентіно Перес виконав свою обіцянку щодо виховання сина Хосе Антоніо Реєса.

Юний нападник Хосе Рейєс Лопес підписав свій перший професіональний контракт з мадридським клубом.

Нагадаємо,  Хосе Антоніо Рейєс загинув у автокатастрофі 1 червня 2019 року. Тоді Лопесу було лише 11 років. Президент Реала Флорентіно Перес пообіцяв опікуватися хлопчиком до повноліття.

Відзначимо, що Реєс-молодший яскраво виступає на юнацьких турнірах, постійно отримує виклики у збірні Іспанії різних вікових категорій. 15 жовтня нападнику виповнилося 16 років, і Реал відразу запропонував йому перший контракт.

Також варто зауважити, що Хосе Антоніо виступав за Реал у сезоні-2006/07 на правах оренди і зіграв у 23 матчах за збірну Іспанії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського 895
Ребров: 6 очок залишають нам шанс здобути друге місце у групі Ребров: 6 очок залишають нам шанс здобути друге місце у групі 945
Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024 Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024 991
Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP 2335
Росія вдарила ракетами по стадіону, на якому Лобановський провів свій останній матч Росія вдарила ракетами по стадіону, на якому Лобановський провів свій останній матч 1322
Срна – гравцям Шахтаря: Я не Гвардіола, можу дати вам вірність, хорошу атмосферу та свободу Срна – гравцям Шахтаря: Я не Гвардіола, можу дати вам вірність, хорошу атмосферу та свободу 814
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215985 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16584
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42334 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3687
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 24800 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 41008 1