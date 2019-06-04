Президент Реала буде виховувати сина загиблого Реєса

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес буде піклуватися про старшого сина Хосе Антоніо Реєса, який розбився в автокатастрофі.
Про це повідомляє Marca.
Функціонер візьме участь у вихованні 11-річного Хосе Антоніо Реєса-молодшого. Перес планує допомагати хлопчикові до його повноліття.
Нагадаємо, що Реєс помер 1 червня в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля свого рідного міста Утрери.
Раніше повідомлялося, що український хавбек Євген Коноплянка вшанував пам'ять іспанського футболіста.
Джерело - Marca.