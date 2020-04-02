Названо причину ДТП, в якій загинув видатний іспанський футболіст Реєс

Футболіст загинув на швидкості 187 км/год

Джерело - Главком.

Стала відома причина загибелі колишнього футболіста збірної Іспанії Хосе Антоніо Реєса.

Про це повідомляє Cadena SER.

Розслідування з'ясувало, що Реес їхав зі швидкістю принаймні 187 км/год), коли заднє ліве колесо його Mercedes S 550 вибухнуло.

Раніше повідомлялося, що Mercedes Brabus S550, яким керував Реєс, рухався зі швидкістю 237 км/год. Про це свідчила попередня експертиза, зроблена на місці трагедії. Причиною загибелі Реєса і його 23-річного кузена могла стати лопнута шина. В результаті водій не зміг впоратися з керуванням, автомобіль вилетів з траси, перекинувся і загорівся.

Рейєс загинув 1 червня 2019 року в результаті автомобільної аварії в місті Утрера. Разом з Хосе Антоніо в автомобілі їхали його кузени Хонатан Реєс і Хуан Мануель Кальдерон. Хонатан загинув, а Хуан вижив, отримавши численні ушкодження.