Стало відомо, скільки Мессі заробить за рік у МЛС

Аргентинець має найбільший дохід ліги.

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі - найбільш високооплачуваний гравець МЛС.

Про це повідомляє Los Angeles Times з посиланням на Асоціацію гравців турніру.

Базова зарплата 36-річного аргентинця в сезоні МЛС-2023 складе 12 млн доларів, гарантована компенсація - понад 20,4 млн доларів.

Гарантована компенсація включає в себе базову зарплату та всі підписні та гарантовані бонуси, які виплачуються щорічно протягом дії контракту футболіста.

Обидві суми є рекордними для ліги, але вони складають менше половини того, що Мессі, як очікується, заробить протягом кожного з 2 з половиною сезонів у США.

Очікується, що угоди з adidas, виробником спортивного одягу Fanatics та стрімінговим сервісом Apple TV MLS Season Pass збільшать прибуток Мессі до 50-60 млн доларів на рік.

Якщо ці оцінки виявляться точними, доходи Мессі зрівняються з найвигіднішими контрактами в трьох провідних спортивних лігах США. Стефен Каррі був найбільш високооплачуваним гравцем НБА минулого сезону з 48 млн доларів, Джо Берроу лідирує у НФЛ з контрактом на 55 млн доларів на рік, а Джастін Верландер очолює Вищу бейсбольну лігу з 43,3 млн доларів.

В топ-3 найбільш високооплачуваних гравців МЛС також увійшли Лоренцо Інсіньє з Торонто (базова зарплата - 7,5 мільйона доларів, гарантована компенсація - 15,4) та Джердан Шакірі з Чикаго Файр (7,35 та 8,153 відповідно).

Базова зарплата Сергія Кривцова з Інтер Маямі складає 555 500 доларів, гарантована компенсація - 614 500 доларів. Це відповідає 229-му місцю в рейтингу.

Раніше повідомлялося, що Мессі отримає Золотий м'яч.