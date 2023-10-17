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Мессі отримає Золотий м'яч - ЗМІ

Визначився володар Золотого м'яча-2023
Сьогодні 12:23 165 0
Мессі отримає Золотий м'яч - ЗМІ
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - sport.es.

Форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі стане володарем Золотого м'яча у 2023 році.

Про це повідомляє Sport.es.

Церемонія відбудеться 30 жовтня у Парижі. Аргентинець отримає свій 8-й Золотий м'яч. Також вказано, що у жінок аналогічний приз вручать Айтані Бонматі, півзахисниці Барселони та збірної Іспанії.

36-річний Ліонель Мессі минулого року став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини. Він стане першим володарем Золотого м'яча, який не грає за європейську команду.

Нагадаємо, Мессі не збирається в оренду у Барселону чи клуб з Саудівської Аравії.

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