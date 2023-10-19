Неймар: Це дуже сумний момент, найгірший

Нападник Аль-Хіляля і збірної Бразилії Неймар відреагував на розрив хрестоподібної зв'язки коліна і меніска.

Про це він розповів в Instagram

"Це дуже сумний момент, найгірший. Я знаю, що я сильний, але цього разу моя сім'я і друзі мені знадобляться ще більше. Нелегко пережити травми та операції. Уявіть, що ви проходите через усе це знову після 4 місяців відновлення.

Я вірю. Я віддаю силу в божі руки, щоб він міг оновити мої. Дякую за повідомлення підтримки та любові", - написав Неймар.