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Захисник Інтера Куадрадо зазнав пошкодження

У футболіста запалення ахіллового сухожилля
Вчора 23:51 133 0
Захисник Інтера Куадрадо зазнав пошкодження
#Інтер, #Куадрадо

Джерело - Чемпіон.

Захисник Інтера та збірної Колумбії Хуан Квадрадо отримав пошкодження.

Про це повідомив журналіст Матео Бардзагі.

У футболіста запалення ахіллового сухожилля на лівій нозі.

Через це він пропустить матч серії А проти Торіно і гру Ліги чемпіонів із Зальцбургом.

Нагадаємо, Інтер готує трансфер півзахисника Вест Гема.

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