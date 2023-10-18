Захисник Інтера Куадрадо зазнав пошкодження

У футболіста запалення ахіллового сухожилля

Джерело - Чемпіон.

Захисник Інтера та збірної Колумбії Хуан Квадрадо отримав пошкодження.

Про це повідомив журналіст Матео Бардзагі.

У футболіста запалення ахіллового сухожилля на лівій нозі.

Через це він пропустить матч серії А проти Торіно і гру Ліги чемпіонів із Зальцбургом.

Juan Cuadrado dovrebbe restare fuori 1 settimana a causa del riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine achilleo sinistro.

Per cui salterà Torino e Salisburgo poi si valuterà il rientro@SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) October 17, 2023

Нагадаємо, Інтер готує трансфер півзахисника Вест Гема.

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