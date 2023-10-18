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УЄФА запропонувала Зорі нову дату матчу з Маккабі

Вчора 21:43 428 0
УЄФА запропонувала Зорі нову дату матчу з Маккабі
#УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Зоря отримала пропозицію від УЄФА щодо матчів Ліги конференцій з Маккабі Тель-Авів.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"Під час запису цього випуску ми отримали найсвіжішу інформацію, що УЄФА вчора запропонувала Зорі перенести матч УПЛ проти Колоса, який запланований на 25 листопада, і зіграти в цю дату другий матч проти Маккабі".

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"Зоря, напевно, буде відмовлятись, тому що у неї вже є два перенесені матчі проти Динамо та Шахтаря. Крім того, Зоря звертає увагу УЄФА, що, наприклад, у баскетбольних єврокубках зіграли Венеція та Маккабі" Хайфа, а також що ФК Маккабі Хайфа регулярно та постійно тренується", - сказав Співаковський.

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