УЄФА скасувала матч Бельгія - Швеція

У Брюсселі під час матчу Євро-2024 відбувся терористичний акт

Джерело - Чемпіон.

Матч кваліфікації Євро-2024 Бельгія - Швеція було скасовано.

Таке рішення ухвалила УЄФА після консультації з місцевою поліцією та обидвома збірними.

У понеділок, 16 жовтня, у Брюсселі було застрелено двох шведських уболівальників, які приїхали на матч своєї збірної в рамках відбору до Євро-2024. Зловмисник записав відео, в якому заявив, що застрелив трьох шведів, і що в такий варварський спосіб він мстить за смерть мусульман.

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