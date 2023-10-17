УЄФА скасувала матч Бельгія - Швеція

Джерело - Чемпіон.
Матч кваліфікації Євро-2024 Бельгія - Швеція було скасовано.
Таке рішення ухвалила УЄФА після консультації з місцевою поліцією та обидвома збірними.
У понеділок, 16 жовтня, у Брюсселі було застрелено двох шведських уболівальників, які приїхали на матч своєї збірної в рамках відбору до Євро-2024. Зловмисник записав відео, в якому заявив, що застрелив трьох шведів, і що в такий варварський спосіб він мстить за смерть мусульман.
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