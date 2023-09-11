Реал хоче підписати нападника Манчестер Сіті

Реал вже розпочав планувати наступне трансферне вікно

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес зацікавив Реал.

Про це повідомляє TyC Sport.

Форвард є їхнім планом Б, якщо їм не вдасться підписати Кіліана Мбаппе.

Гравець колись проходив перегляд у Реалі у віці 11 років, але Мадрид не міг підписати його через свою політику підписувати гравців лише після 13 років.

Нагадаємо, що аргентинець приєднався до Манчестер Сіті у 2022 році. Альварес зіграв за англійський клуб 55 матчів, в яких забив 19 голів та оформив шість асистів.

Чинна угода нападника з "містянами" розрахована до 2028 року.

Нагадаємо, Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді.

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