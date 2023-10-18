Співаковський: Срна симпатизує Ротаню

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Олександрії Руслан Ротань в майбутньому може очолити Шахтар.
Про це заявив журналіст Михайло Співаковський.
"Я знаю, що Дарійо Срна, наприклад, з симпатією ставиться до Ротаня, до його методики. Ми розуміємо, що зараз, напевно, серед топменеджерів Шахтаря саме Дарійо Срна має робити свій наступний крок, свій наступний хід.
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Далі ми можемо зрозуміти, що агент Руслана Ротаня, агент, максимально наближений до "Шахтаря" - це одна й та сама людина, і всі ми знаємо, як її звуть.
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Ми можемо також пригадати, що, за певною інформацією, під час заміни Йовичевича на ван Леувена, Руслан Ротань, за моєю знову ж таки інформацією, був у певному шортлисті менеджерів "Шахтаря", - сказав Співаковський.
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