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Співаковський: Срна симпатизує Ротаню

Сьогодні 19:18 325 0
Співаковський: Срна симпатизує Ротаню

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань в майбутньому може очолити Шахтар.

Про це заявив журналіст Михайло Співаковський.

"Я знаю, що Дарійо Срна, наприклад, з симпатією ставиться до Ротаня, до його методики. Ми розуміємо, що зараз, напевно, серед топменеджерів Шахтаря саме Дарійо Срна має робити свій наступний крок, свій наступний хід.

  Ротань: Не хочу коментувати рішення наших образливих арбітрів, але судять вони дуже погано

Далі ми можемо зрозуміти, що агент Руслана Ротаня, агент, максимально наближений до "Шахтаря" - це одна й та сама людина, і всі ми знаємо, як її звуть.

  Читайте: Пятов та Ніколіні увійдуть до тренерського штабу Срни в Шахтарі

Ми можемо також пригадати, що, за певною інформацією, під час заміни Йовичевича на ван Леувена, Руслан Ротань, за моєю знову ж таки інформацією, був у певному шортлисті менеджерів "Шахтаря", - сказав Співаковський.

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