Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024

Українець відзначився у матчі з Мальтою

Джерело - УЄФА.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може стати автором найкращого гола туру кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє УЄФА.

Українець відзначився у матчі з Мальтою (3:1).

Інші претенденти - Юнус Акгюн (Туреччина), та Джердан Шакірі (Швейцарія) та Александр Митрович (Сербія).

Four epic strikes ❤️



Which golazo gets your vote?#EQGOTT | @AlipayPlus — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 17, 2023

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