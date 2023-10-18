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Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024

Українець відзначився у матчі з Мальтою
Сьогодні 18:34 611 0
Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024
#Михайло Мудрик

Джерело - УЄФА.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може стати автором найкращого гола туру кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє УЄФА.

Українець відзначився у матчі з Мальтою (3:1).

Інші претенденти - Юнус Акгюн (Туреччина), та Джердан Шакірі (Швейцарія) та Александр Митрович (Сербія).

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