Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024

Джерело - УЄФА.
Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може стати автором найкращого гола туру кваліфікації Євро-2024.
Про це повідомляє УЄФА.
Українець відзначився у матчі з Мальтою (3:1).
Інші претенденти - Юнус Акгюн (Туреччина), та Джердан Шакірі (Швейцарія) та Александр Митрович (Сербія).
Four epic strikes ❤️— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 17, 2023
Which golazo gets your vote?#EQGOTT | @AlipayPlus
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