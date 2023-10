Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може стати автором найкращого гола туру кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє УЄФА.

Українець відзначився у матчі з Мальтою (3:1).

Інші претенденти - Юнус Акгюн (Туреччина), та Джердан Шакірі (Швейцарія) та Александр Митрович (Сербія).

Four epic strikes ❤️



Which golazo gets your vote?#EQGOTT | @AlipayPlus