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Фаджолі: Тоналі змусив мене відкрити баланс у букмекерській конторі

Півзахисник Ювентуса та Ніколо Фаджолі дав показання прокурору
Сьогодні 17:53 157 0
Фаджолі: Тоналі змусив мене відкрити баланс у букмекерській конторі
#Ювентус, #Сандро Тоналі, #Ніколо Фаджолі

Джерело - Tuttosport.

Півзахисник Ювентуса та Ніколо Фаджолі дав показання прокурору під час розгляду справи про розміщення ним ставок у нелегальних букмекерів, за підсумками чого його дискваліфікували на 7 місяців.

Про це повідомляє Tuttosport.

"Зранку ми тренувалися, а після обіду я грав, щоб вбити нудьгу і додати гострих відчуттів. Я спостерігав за тим, як ставить Тоналі, запитав у нього, що він робить. Він сказав, що я також можу займатися ставками, оскільки це не залишить слідів, і змусив мене відкрити баланс.

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Свої перші ставки я робив на теніс, а потім почав ставити і на футбол. Я використовував й інші нелегальні платформи, але не пам’ятаю всіх назв, тому що вони мінялися щомісяця. Я почав робити ставки в Тірренії під час тренувального табору збірної Італії U-21. Ніколи не питав себе, чи є та або інша букмекерська контора нелегальною.

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Різниця полягала в тому, що в нелегальних букмекерів я міг грати без передплати. Хотілося вбити час. Протягом року я ставив переважно на теніс, а потім, з вересня 2022-го почав ставити на футбол. Ставив великі суми, намагаючись відігратися", - сказав Фаджолі.

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