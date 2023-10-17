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Баварія відреагувала на допис Мазрауї про Палестину

Керівництво клубу проведе бесіду із гравцем
Сьогодні 14:24 320 0
Баварія відреагувала на допис Мазрауї про Палестину
#Баварія, #Нуссаїр Мазрауї

Джерело - football.ua.

Баварія відреагувала на коментарі свого захисника Нуссаїра Мазрауї, який публічно підтримав Палестину.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Баварія негайно зв’язалася з Нуссаїром Мазрауї після його публікацій в Instagram 15 жовтня. Гравець зараз перебуває в Африці з національною збірною Марокко. Після його повернення планується детальна особиста розмова з керівництвом клубу в Мюнхені.

Попри це, кожен, включаючи кожного працівника та кожного гравця, знають, які цінності відстоює Баварія. Ми висловили це публічно і недвозначно в дописі відразу після терористичної атаки на Ізраїль. Ми хвилюємося за наших друзів в Ізраїлі та підтримуємо їх. Водночас сподіваємося на мирне співіснування для всіх людей на Близькому Сході", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що збірна Марокко пожертвує свої преміальні на потреби Палестини.

Нагадаємо, 7 жовтня терористична організація ХАМАС атакувала Ізраїль, унаслідок чого загинуло понад 1300 осіб. У відповідь Ізраїль оголосив повну блокаду сектора Гази, а його армія проводить військову операцію.

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