Баварія відреагувала на допис Мазрауї про Палестину

Баварія відреагувала на коментарі свого захисника Нуссаїра Мазрауї, який публічно підтримав Палестину.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Баварія негайно зв’язалася з Нуссаїром Мазрауї після його публікацій в Instagram 15 жовтня. Гравець зараз перебуває в Африці з національною збірною Марокко. Після його повернення планується детальна особиста розмова з керівництвом клубу в Мюнхені.

Попри це, кожен, включаючи кожного працівника та кожного гравця, знають, які цінності відстоює Баварія. Ми висловили це публічно і недвозначно в дописі відразу після терористичної атаки на Ізраїль. Ми хвилюємося за наших друзів в Ізраїлі та підтримуємо їх. Водночас сподіваємося на мирне співіснування для всіх людей на Близькому Сході", — йдеться у повідомленні.