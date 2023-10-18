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Тренер Мальти пояснив поразку від збірної України

Мікеле Марколіні прокоментував поразку від збірної України
Сьогодні 11:44 357 0
Тренер Мальти пояснив поразку від збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обіграла Мальту завдяки грі Михайла Мудрика.

Про це розповів головний тренер Мальти Мікеле Марколіні.

"Програти перший тайм з рахунком 1:2 було прикро, особливо з такими пропущеними голами. Спочатку жахливий автогол, а потім пенальті, але я вважаю, що епізод з пенальті - це техніка та вміння Мудрика, який біг з м’ячем дуже швидко. Ментально нам було дуже складно у цей момент.

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Мудрик - неймовірний гравець. Ми програли, бо він постійно створював небезпеку, заробив пенальті, забив гол. Ось чому Челсі заплатив за нього великі гроші. Це футбол, гравці як він роблять різницю - і він зробив різницю", - сказав Марколіні.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Україна - Мальта.

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