Меньян хоче отримувати 8 млн євро за новим контрактом з Міланом

Джерело - tribuna.com.
Голкіпер Мілана Майк Меньян просить у клубу майже триразове збільшення зарплатні за новим контрактом.
Про це повідомляє журналіст MilanNews П'єтро Маццара.
Зараз француз заробляє 2,8 млн євро на рік, але у випадку підписання нової угоди хотів би отримувати вже 8 млн, що з певним відривом зробить його найбільш високооплачуваним гравцем команди, бо Рафаель Леау заробляє 7 млн з урахуванням легкодоступних бонусів.
Обидві сторони дали зрозуміти один одному, що хочуть продовжувати співпрацю, тому наразі ведуться постійни перемовини з намаганням знайти точки дотику.
Нагадаємо, Мілан придбав Меньяна у Лілля влітку 2021 року за 15 млн євро.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ має намір повернути Меньяна та готовий віддати Доннарумму.