Меньян хоче отримувати 8 млн євро за новим контрактом з Міланом

Голкіпер вимагає збільшення зарплати

Голкіпер Мілана Майк Меньян просить у клубу майже триразове збільшення зарплатні за новим контрактом.

Про це повідомляє журналіст MilanNews П'єтро Маццара.

Зараз француз заробляє 2,8 млн євро на рік, але у випадку підписання нової угоди хотів би отримувати вже 8 млн, що з певним відривом зробить його найбільш високооплачуваним гравцем команди, бо Рафаель Леау заробляє 7 млн з урахуванням легкодоступних бонусів.

Обидві сторони дали зрозуміти один одному, що хочуть продовжувати співпрацю, тому наразі ведуться постійни перемовини з намаганням знайти точки дотику.

Нагадаємо, Мілан придбав Меньяна у Лілля влітку 2021 року за 15 млн євро.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ має намір повернути Меньяна та готовий віддати Доннарумму.