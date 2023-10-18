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Ахметов анонсував призначення нового головного тренера Шахтаря

Президент Шахтаря Рінат Ахметов провів зустріч з Даріо Срна, який цього тижня замінив тренера Патріка ван Леувена та став виконувачем обов'язків наставника команди.
Сьогодні 10:38 729 0
Ахметов анонсував призначення нового головного тренера Шахтаря
#Рінат Ахметов, #Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар планує призначити нового головного тренера.

Про це розповів президент "гірників" Рінат Ахметов під час зустрічі з виконувачем обов’язків головного тренера Дарійо Срною.

"Твоє серце завжди було, є і буде із Шахтарем. Навіть знаючи, що ми плануємо призначити нового тренера, ти не злякався прийняти команду перед грою з Барселоною та іншими складними матчами.

Я впевнений, що в Шахтаря попереду багато перемог. Як упевнений і в перемозі України в цій несправедливій війні. Я пишаюся тим, що клуб робить для реабілітації військових та підтримки їхніх сімей. Ці програми ми обов’язково продовжуватимемо", - відзначив Ахметов.

Раніше повідомлялося, що рішення про звільнення головного тренера Шахтаря Патріка ван Леувена ухвалив президент клубу Рінат Ахметов.

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