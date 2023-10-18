Ахметов анонсував призначення нового головного тренера Шахтаря

Шахтар планує призначити нового головного тренера.

Про це розповів президент "гірників" Рінат Ахметов під час зустрічі з виконувачем обов’язків головного тренера Дарійо Срною.

"Твоє серце завжди було, є і буде із Шахтарем. Навіть знаючи, що ми плануємо призначити нового тренера, ти не злякався прийняти команду перед грою з Барселоною та іншими складними матчами.

Я впевнений, що в Шахтаря попереду багато перемог. Як упевнений і в перемозі України в цій несправедливій війні. Я пишаюся тим, що клуб робить для реабілітації військових та підтримки їхніх сімей. Ці програми ми обов’язково продовжуватимемо", - відзначив Ахметов.