Збірна України після пропущеного голу від Мальти почала грати у свій футбол.

Про це розповів нападник українців Артем Довбик.

"Ми так і очікували, що буде дуже складна гра. Мальта вдома грає у такий в’язкий футбол: поки їм не заб’єш, вони завжди на контратаках свої моменти шукають. Тому ми такого і очікували. Але добре, що після пропущеного голу трішки увімкнулася, почали грати у свій футбол і здобули перемогу.

З Мальтою було складніше грати, захисники в’язкі, постійно провокували, смикали, висіли на мені. З Північною Македонією було трохи простіше, мали якісь вільні зони, було куди вбігати. Але ми ще перед поєдинками очікували, що будуть два важкі матчі. Головне, що здобули результат.

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Пенальті бив по воротарю, він залишився до останнього, тому трохи мене збив. Добре, що забив. Відчуваю зараз впевненість. Думаю, що в наступних таких моментах прийматиму інші рішення. Бо воротарі також вивчають, хто буде бити, і дивляться, тому думаю, що зробимо аналіз і змінимо техніку удару.

Першу гру з Італією ми всі пам’ятаємо, що у нас були моменти. Десь не вистачило сил після матчу з Англією. У нас буде одна гра, ми будемо віддаватися, треба віддати всього себе у цьому матчі. Моменти у нас будуть – і це буде інша гра, ніж та, що була в Італії", - сказав Довбик.