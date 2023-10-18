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Ребров: Ми дозволяли мальтійцям створювати забагато моментів

Сергій Ребров прокоментував виїзну перемогу над Мальтою (3:1) у межах кваліфікації Євро-2024.
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Ребров: Ми дозволяли мальтійцям створювати забагато моментів
Фото - УАФ
#Сергій Ребров

Джерело - УАФ.

Збірній України дозволяла гравцям Мальти створювати надто багато моментів у матчі кваліфікації на Євро-2024.

Про це розповів головний тренер Сергій Ребров.

"У першому таймі ми самі собі створили проблеми, але вирішили їх у другому. Ми програвали боротьбу, пропустили гол, але повернулися в гру. Поєдинок був дуже важким. Усі повинні розуміти, що результат сьогодні був дуже важливим. Я вдячний гравцям, що вони його здобули. Але ми повинні покращувати нашу гру.

Суперники грали здорово сьогодні. А в нас була проблема — ми дозволяли мальтійцям створювати забагато моментів. Господарі не мали турнірної мотивації, вони хотіли показати хорошу гру перед своїми трибунами. Гадаю, їм це вдалося. Як я вже сказав, проблема була в нас, особливо в першому таймі, де на нас тиснув результат.

Для України завжди важко грати проти таких суперників, які сильно закриваються. Це показала й наша попередня зустріч із Мальтою. Це дуже компактна команда. Будь-якій збірній важко в таких умовах, якщо не забити швидкий гол. А особливо якщо ти пропускаєш. Але ми намагалися повернутися, забили два м'ячі, дуже важливо було зробити це в першому таймі. У другому ми не створили багато моментів, але атакували, намагалися забити третій м’яч, щоб почуватися більш комфортно", - відзначив Ребров.

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024.

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