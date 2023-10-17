Іммобіле може покинути Лаціо в січні

Нападником цікавляться у Саудівській Аравії

Нападник римського Лаціо і збірної Італії Чіро Іммобіле може покинути клуб під час січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

До Іммобіле є інтерес з боку клубів із Саудівської Аравії. Лаціо розраховує отримати за свого лідера атак таку саму суму, яку отримали влітку за Сергія Мілінковича-Савича - 40 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Іммобіле 2 голи в 9 матчах за Лаціо у всіх турнірах. У вересні він був призначений новим капітаном збірної Італії.

Нагадаємо воротаря Лаціо Проведеля викликали у збірну росії.