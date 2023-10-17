Головне
Мальта - Україна 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:14 2078
Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:04 687
Збірна Фінляндії несподівано програла Казахстану: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:55 287
У Патріка ван Леувена був конфлікт із гравцями Шахтаря
Сьогодні 18:11 870
Миколенко назвав головну вимогу Реброва на матч із Мальтою
Сьогодні 14:37 804
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
Сьогодні 13:42 28933
Мессі отримає Золотий м'яч - ЗМІ
Сьогодні 12:23 618
Без Степаненка: Стала відома заявка збірної України на матч з Мальтою
Сьогодні 11:25 900
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 11:02 1623
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу
Вчора 23:58 2747
Прямі трансляції

Іммобіле може покинути Лаціо в січні

Нападником цікавляться у Саудівській Аравії
Сьогодні 19:40 200 0
Іммобіле може покинути Лаціо в січні
Фото Getty Images
#Лаціо

Джерело - sport.ua.

Нападник римського Лаціо і збірної Італії Чіро Іммобіле може покинути клуб під час січневого трансферного вікна. 

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

До Іммобіле є інтерес з боку клубів із Саудівської Аравії. Лаціо розраховує отримати за свого лідера атак таку саму суму, яку отримали влітку за Сергія Мілінковича-Савича - 40 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Іммобіле 2 голи в 9 матчах за Лаціо у всіх турнірах. У вересні він був призначений новим капітаном збірної Італії.

Нагадаємо воротаря Лаціо Проведеля викликали у збірну росії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко замінить Павелка на посту президента УАФ Шевченко замінить Павелка на посту президента УАФ 3095 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 28933
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 1623
Мальта - Україна 1:0. ОНЛАЙН Мальта - Україна 1:0. ОНЛАЙН 2078
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу 2747
Двоє вболівальників збірної Швеції загинули внаслідок теракту у Бельгії Двоє вболівальників збірної Швеції загинули внаслідок теракту у Бельгії 1832
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25884
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23457
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 9484
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 52882
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81250
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21280