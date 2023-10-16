Збірна Марокко пожертвує свої преміальні на потреби Палестини

Збірна Марокко до Кубка Африки буде жертвувати всі свої преміальні на потреби Палестини.

Про це розповів захисник збірної Марокко та Баварії Нуссаїр Мазрауї.

"Ми поділяємо ваш біль та підтримуємо вас. Гравці та штаб національної збірної будуть жертвувати всі свої бонуси за матчі до Кубка Африки.

Наші серця з усіма жертвами. Ми обіцяємо вам нові гуманітарні ініціативи. Марокко об'єднує нас", - йдеться у повідомленні.