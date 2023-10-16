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Збірна Марокко пожертвує свої преміальні на потреби Палестини

Нуссаїр Мазрауї висловив підтримку жителям сектора Гази
Сьогодні 13:25 195 0
Збірна Марокко пожертвує свої преміальні на потреби Палестини
#Нуссаїр Мазрауї

Джерело - tribuna.com.

Збірна Марокко до Кубка Африки буде жертвувати всі свої преміальні на потреби Палестини.

Про це розповів захисник збірної Марокко та Баварії Нуссаїр Мазрауї.

"Ми поділяємо ваш біль та підтримуємо вас. Гравці та штаб національної збірної будуть жертвувати всі свої бонуси за матчі до Кубка Африки.

Наші серця з усіма жертвами. Ми обіцяємо вам нові гуманітарні ініціативи. Марокко об'єднує нас", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня терористична організація ХАМАС атакувала Ізраїль, унаслідок чого загинуло понад 1300 осіб. У відповідь Ізраїль оголосив повну блокаду сектора Гази, а його армія проводить військову операцію.

Раніше ексголкіпер збірної Ізраїлю назвав Бензема "сучим сином".

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