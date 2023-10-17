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Очеретько пояснив свій диво-гол у ворота Англії

Олег Очеретько прокоментував перемогу над Англією (3:2) у кваліфікації чемпіонату Європи U-21.
Сьогодні 10:12 281 0

Джерело - suspilne.media.

Молодіжна збірна України здобула неймовірну перемогу над Англією у відборі на Євро-2025 (U-21).

Про це розповів півзахисник українців Олег Очеретько.

"Приємно вигравати кожний матч. Не думаю, що з Англією вийшов феєрверк. Звичайно, вони гарно грають в атаці, швидко контролюють м'яча. Це приклад для нас. Ми дещо потренувалися в обороні, але спогади будуть чудовими.

Гол? Ми тренували ці стандарти перед грою. Крутили у ворота та просто подавали. Я побачив, що хлопці близько стоять біля воротаря, і вирішив пробити. Так вийшло, що гарно влучив.

Важливо: Очеретько шедевральними голом зі штрафного подвоїв перевагу збірної України над Англією у відборі на Євро U-21 - ВІДЕО

Чи вірив, що можемо вирвати перемогу? Так, вірив. Ми злагоджено грали в обороні, якісно вибігали в контратаки, коли у нас були моменти. Вони нагнітали гру, діяли через фланги, почали грати довгими передачами, діагоналями. Це нам створило деякі проблеми, але ми з ними впорались.

6 очок у жовтневих матчах? Чудові враження. Налаштовувалися лише на перемогу. Коли їхали з хлопцями, то домовилися, що лише перемоги, жодної нічиєї", - сказав Очеретько.

Нагадаємо, збірна України U-21 вирвала перемогу в Англії у кваліфікації Євро-2025.

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