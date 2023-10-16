Джерело - Чемпіон.

Олег Очеретько забив другий гол у матчі відбору Євро-2025 (U-21) між збірними України та Англії.

На 43-й хвилині гри півзахисник "синьо-жовтих" точно пробив зі штрафного - 2:0.

Втім, здається, не обійшлося без помилки воротаря англійців Джеймса Траффорда.

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У підсумку Україна святкувала драматичну перемогу з рахунком 3:2 завдяки голу Іллі Квасниці на 94-й хвилині.

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