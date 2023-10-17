Мілан зацікавлений у трансфері півзахисника Шальке

Ассан Уедраого може змінити клуб

Півзахисник Шальке Ассан Уедраого зацікавив Мілан.

Про це повідомляє Sky.

На найближчі дні заплановано зустріч представників "россонері" з керівництвом Шальке. Йтиметься про можливий трансфер взимку або наступного літа.

У контракті Уедраого прописана клаусула на літо 2024 року - 15 млн євро для німецьких команд, близько 20 млн для клубів з інших країн.

Уедраого перебуває в системі Шальке з 2014 року. Він дебютував за першу команду цього сезону, в його активі 1 гол у 9 матчах. Він є універсальним хавбеком, але номінальна позиція - центральний півзахисник.

Нагадаємо, Мілан має намір підписати захисника Бетіса Міранду.