Мілан зацікавлений у трансфері півзахисника Шальке

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Шальке Ассан Уедраого зацікавив Мілан.
Про це повідомляє Sky.
На найближчі дні заплановано зустріч представників "россонері" з керівництвом Шальке. Йтиметься про можливий трансфер взимку або наступного літа.
У контракті Уедраого прописана клаусула на літо 2024 року - 15 млн євро для німецьких команд, близько 20 млн для клубів з інших країн.
Уедраого перебуває в системі Шальке з 2014 року. Він дебютував за першу команду цього сезону, в його активі 1 гол у 9 матчах. Він є універсальним хавбеком, але номінальна позиція - центральний півзахисник.
Нагадаємо, Мілан має намір підписати захисника Бетіса Міранду.