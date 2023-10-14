Мілан має намір підписати захисника Бетіса Міранду

Мілан хоче знизити ціну до 5-6 млн

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Мілан продовжує перемовини з Бетісом щодо лівого захисника Хуана Міранди.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

"Россонері" планують знайти гравця, що виконуватиме роль дублера Тео Ернандеса.

Італійський клуб буде готовий здійснити трансфер у січні, якщо іспанці знизять свої фінансові запити порівняно з літом, коли вони просили за Хуана близько 12 млн євро. Мілан хоче знизити ціну до 5-6 млн.

Контракт Міранди з севільським клубом спливає влітку наступного року, тому вже взимку він матиме можливість підписати попередній контракт з будь-ким.

Нагадаємо, лідери Мілана пропустять матч із Ювентусом.

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