Мальта - Україна 1:3. Як це було

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Збірна Україна переграла Мальту в матчі кваліфікації Євро-2024.

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Турнірна таблиця групи C - ТУТ.

Пряма трансляція

Матч завершено! Збірна України виграє в Мальти!

90' Зубков та Пізані отримали по жовтій за стичку в центрі поля.

90' Пізані на поле вийшов замість Янніка.

90' Арбітр додав 4 хвилини до основного часу.

89' Зубков намагався перекинути голкіпера, але пробив повз ворота.

87' Заміна в складі збірної України: замість Зінченка на поле вийшов Піхальонок.

85' ГОООООООЛ! Збірна України подвоює перевагу! Мудрик пройшов суперника на фланзі, змістився у центр і пробив точно в дальній кут!

84' Заблоковано було дальній удар Пепе. М'яч у Трубіна в руках.

82' Мудрик заробив штрафний на власній половині поля.

80' Зубков намагався подати на Довбик, але Артем не дістався о м'яча.

79' Заміна у складі господарів: замість Мбонга на поле вийшов Аттард.

78' Мбонг на газоні опинився і отримав медичну допомогу.

76' Заміна від Сергія Реброва: замість Караваєва на поле вийшов Зубков.

75' Мбонг після контратаки пробивав по воротах Трубіна, трохи вище воріт пройшов м'яч.

74' Мудрик виконував подачу зі штрафного, мальтійці відбиваються.

73' Караваєв намагався подачу виконати, але м'яч прийшов у руки голкіперу.

71' Пішла подача з кутового, але арбітр зафіксував фол в атаці.

69' Мудрик пробивав з-за меж штрафного майданчика. Бонелло робить чудовий сейв.

67' Також дві заміни від господарів поля: замість Нвоко та Муската на поле вийшли Сатаріано і Крістенсен.

65' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Судакова та Ваната на поле вийшли Назарина та Конопля.

63' Наздогнав Довбик м'яч на самому краю поля, але віддати вже передачу йому не вдалося.

61' Кілька ударів мальтійці нанесли після затяжної атаки. Доводиться відбиватися гравцям збірної України.

60' Головний тренер збірної Мальти отримав жовту картку.

59' Тепер Мудрик наважився на дальній удар - вище воріт.

58' Судаков намагався з дальньої дистанції пробити, удар Георгія заблоковано.

56' Янкам завдавав дальнього удару, м'яч від Миколенко опинився в руках Трубіна.

54' Мудрик невдалий фінт виконав і втратив м'яч.

52' Довбик отримав м'яч у штрафному майданчику, заблоковано удар Артема.

51' Мудрик підіграв собі рукою при прийомі м'яча, Мальта розпочинає свою атаку.

49' Сидорчук пробив з дальньої дистанції - вище воріт.

47' Заміна в складі збірної України по перерві: замість Матвієнка на поле вийшов Сваток.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Збірна України змогла відігратися після пропущеного голу від Мбонга.

45' Кілька подач поспіль від підопічних Реброва до воріт суперника, але мальтійці відбиваються.

45' Голкіпер збірної Мальти рятує свою команду після удару Мудрика. Кутовий.

45' 5 хвилин додав арбітр до першої половини гри.

45' Небезпечно пробивав Гіллом'є з-за меж штрафного - поперечка рятує збірну України.

44' Мудрик у центрі поля порушив правила.

42' ГООООООЛ! Довбик реалізовує цей удар!

41' Мудрик падає у штрафному майданчику і заробляє пенальті!

40' Мудрик на газоні лежить і отримує допомогу від медиків.

38' ГООООООЛ! Збірна України зрівнює рахунок! Судаков, як здавалося віддав невдалий простріл, але Камендзулі у підкаті переправив м'яч у власні ворота!

35' Нвоко допомагав собі руками в боротьбі з Матвієнком, стандарт для гостей.

34' Нвоко пробивав з далььої дистанції - повз ворота.

33' Сидорчука збили в центрі поля. Штрафний для збірної України.

31' Матвієнко отримав жовту картку за фол у центрі поля.

30' Мбонга виконував подачу, але її заблокував Матвієнко.

28' Пепе отримує допомогу медиків.

27' Зінченко і Мудрик невдало розіграли корнер, Михайло був змушений порушити правила після втрати м'яча.

26' Судаков пробивав по воротах - кутовий.

25' Мудрик пройшов одного захисника і виконував подачу - мальтійці відбиваються.

24' Судаков намагався пробити з дальньої позиції, але його удар було заблоковано.

23' Мудрик отримав по ногах у центрах і заробив штрафний.

21' Забарний у центрі поля збив Мбонга і зупинив атаку супернику.

19' Судаков на фланзі невдало у дриблінг пішов і втратив можливість для прострілу.

17' Судаков виконав простріл низом, але голкіпер на виході впевнено зіграв.

16' Зінченко в центрі прикрив м'яч корпусом і заробив штрафний.

15' На газоні лежить Борг і отримує медичну допомогу.

14' Мудрик жорстко налетів на суперника, усне попередження для Михайла.

12' Гол! Мальта відкриває рахунок у матчі! Мбонг втік від Матвієнка і пробив низом, чим пробив Трубіна.

11' Невдале переведення на Миколенка пішло. Втрачає збірна України ігровий снаряд.

9' Мудрик пішов у обіграш і втратив м'яч.

7' Зінченко потягнув за футболку суперника на чужій половині поля. Штрафний удар для господарів.

6' Мбонг пройшов кількох гравців на фланзі і виконав простріл, який перехопили підопічні Сергія Реброва.

5' Мудрик заробив штрафний у центрі поля в боротьбі з двома гравцями збірної Мальти.

4' Мудрик з дуже гострого кута пробивав, але влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

3' Мудрик собі руками допомагав у пресингу і порушив правила.

2' Мбонг пробивав з-за меж штрафного, від спини Матвієнка м'яч забрав Трубін.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Мальти.

Лунає гімн України!

Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Мальтійська команда зіграє в червоному.

Команди виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Стартовий склад збірної Мальти: Бонелло, Д. Мбонг, Ж. Борг, Пепе, С. Борг, Камендзулі, Н. Мускат, Гійом'є, Янкам, Нвоко, П. Мбонг

Запасні: Аль-Тумі, Галеа, Аттард, Шоу, Пізані, Монтебелло, Пейбер, Сатаріано, Оверенд, Крістенсен, З. Мускат, Апап

Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 21. Олександр Караваєв, 17. Олександр Зінченко (к), 5. Сергій Сидорчук, 7. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 18. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 6. Єгор Назарина, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 14. Віталій Буяльський, 15. Назарій Русин, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.

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