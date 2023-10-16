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Нідерланди вирвали перемогу в Греції, Австрія здолала Азербайджан: результати матчів відбору Євро-2024

Результати матчів 8 раунду кваліфікації до Євро-2024
Вчора 23:47 512 0
Нідерланди вирвали перемогу в Греції, Австрія здолала Азербайджан: результати матчів відбору Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го жовтня, відбулося 6 матчів у межах 8 раунду кваліфікації до Євро-2024.

Матч Бельгія - Швеція було призупинено після першого тайму через теракт у Брюсселі.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 8
16 жовтня

Азербайджан - Австрія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 48 Забітцер (пен)

Боснія і Герцеговина - Португалія 0:5 (0:5)

Голи: 0:1 - 5 Роналду (пен), 0:2 - 20 Роналду, 0:3 - 25 Фернандеш, 0:4 - 32 Канселу, 0:5 - 41 Фелікс

Гібралтар - Ірландія 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Фергюсон, 0:2 - 28 Джонстон, 0:3 - 60 Догерті, 0:4 - 80 Робінсон

Греція - Нідерланди 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Ван Дейк (пен)

Ісландія - Ліхтенштейн 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Сігурдссон (пен), 2: 0 -44 Фіннбогасон, 3:0 - 49 Сігурдссон, 4:0 - 63 Гаральдссон

Люксембург - Словаччина 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 77 Дюріш

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