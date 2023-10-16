Нідерланди вирвали перемогу в Греції, Австрія здолала Азербайджан: результати матчів відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16-го жовтня, відбулося 6 матчів у межах 8 раунду кваліфікації до Євро-2024.
Матч Бельгія - Швеція було призупинено після першого тайму через теракт у Брюсселі.
Азербайджан - Австрія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 48 Забітцер (пен)
Боснія і Герцеговина - Португалія 0:5 (0:5)
Голи: 0:1 - 5 Роналду (пен), 0:2 - 20 Роналду, 0:3 - 25 Фернандеш, 0:4 - 32 Канселу, 0:5 - 41 Фелікс
Гібралтар - Ірландія 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Фергюсон, 0:2 - 28 Джонстон, 0:3 - 60 Догерті, 0:4 - 80 Робінсон
Греція - Нідерланди 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+1 Ван Дейк (пен)
Ісландія - Ліхтенштейн 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Сігурдссон (пен), 2: 0 -44 Фіннбогасон, 3:0 - 49 Сігурдссон, 4:0 - 63 Гаральдссон
Люксембург - Словаччина 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 77 Дюріш
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