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Катарський шейх відмовився від викупу Манчестер Юнайтед

Малколм Глейзер не зміг продати Манчестер Юнайтед
Сьогодні 21:12 232 0
Катарський шейх відмовився від викупу Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Катарський шейх Джассім бін Хамад Аль-Тані повідомив власників Манчестер Юнайтед про вихід з процесу придбання клубу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Це сталося після того, як брати Глейзери вчергове відхилили пропозицію шейха. Джассім пропонував майже вдвічі більше, ніж ринкова вартість клубу (3,5 млрд доларів).

Окрім того, катарець пропонував погасити всі борги МЮ та здійснити додаткові інвестиції на суму 1,5 млрд доларів. Команда шейха Джассіма відмовилася коментувати ситуацію, але підтвердила вихід з процесу придбання МЮ.

Нагадаємо, на купівлю МЮ також претендував британський мільярдер Джим Реткліфф.

Американець Малколм Глейзер став власником Манчестер Юнайтед у 2005 році.

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