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Маккабі Хайфа попросив УЄФА перенести виїзний матч з Вільярреалом

Ізраїльський клуб попросив про перенесення матчу
Сьогодні 20:19 198 0
Маккабі Хайфа попросив УЄФА перенести виїзний матч з Вільярреалом
#Вільярреал, #Ліга Європи, #УЄФА, #Маккабі Хайфа

Джерело - офіційний сайт Маккабі Хайфа.

Маккабі Хайфа звернувся до УЄФА з проханням перенести гостьовий матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Вільярреала.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльського клубу.

"Коли вся країна сумує та мобілізується для захисту держави Ізраїль проти своїх ворогів, будь-кому, хто знає про це, ясно, що спорт відходить на другий план. Це важкі дні для громадян Ізраїлю.

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Майже неможливо зосередитися на футболі, поки ми оплакуємо загиблих, а наші найкращі діти перебувають на передовій. Ми очікуємо на увагу з боку європейської футбольної спільноти. Це менше, що УЄФА може зробити для нас у ці важкі часи. Наші клуби представляють цілу спільноту, яка сильно страждає", - йдеться в заяві.

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