Ребров: Усі гравці збірної готові на матч з Мальтою

Тренер збірної України розповів про підготовку до матчу з Мальтою

Джерело - Чемпіон.

Усі гравці збірної України готові на матч кваліфікації до Євро-2024 з Мальтою.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"На жаль, Маліновський не може взяти участь у матчі - він має три жовті картки. Відновився та почав працювати у загальній групі Денис Попов. Усі гравці відновлюються та готові на завтрашню гру.

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Русин працює, ніяких питань, він усе розуміє. Я вважаю, що виклик до збірної для нього це велика повага. Він працює з усіма хлопцями та має шанс завтра з'явитися у складі", - сказав Ребров.

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