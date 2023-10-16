Головне
Андріюк — про перемогу над Павелком у суді: "Не намагайся заткнути рота іншому, бо сам можеш потрапити в СІЗО"
Вчора 17:04 959
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Сьогодні 14:19 7672
Кривбас представив ганського новачка
Сьогодні 14:10 133
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:13 74666
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України, Стародубцева оновила особистий рекорд
Сьогодні 11:07 338220 5
Збірна Іспанії здолала Норвегію,Туреччина розгромила Латвію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 1532
Жіноча збірна України здобула першу перемогу у кваліфікації Євро-2024
Вчора 19:54 595
Золота ера Дніпра
Вчора 18:05 3352
Інгулець переміг Діназ, Карпати та Прикарпаття зіграли внічию: результати матчів Першої ліги
Вчора 16:56 1065
Сокіл розгромлений Ференцварошем у третьому турі Континентального кубка
Вчора 16:54 632
Прямі трансляції

Власники Манчестер Юнайтед посилять охорону через страх перед власними уболівальниками

Власники Манчестер Юнайтед бояться власних уболівальників
Сьогодні 13:52 208 0
Власники Манчестер Юнайтед посилять охорону через страх перед власними уболівальниками
#Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

На наступному домашньому матчі Манчестер Юнайтед буде посилена безпека через побоювання з приводу реакції уболівальників на недавні події.

Про це повідомляє Daily Mail.

Очікується, що після тривалої саги сер Джим Реткліфф придбає 25% акцій клубу, і його пропозиція, ймовірно, буде ратифікована на засіданні ради директорів пізніше цього тижня.

Угода з Реткліффом дозволить нинішнім власникам "червоних дияволів" Глейзерам залишитися в керівництві клубу, що дуже не подобається фанатам, які ненавидять американців.

Подібний сценарій має спричинити гнівну реакцію вболівальників під час наступного домашнього матчу МЮ, який відбудеться у рамках Ліги чемпіонів проти Копенгагена 24 жовтня.

До того ж, через п'ять днів на Олд Траффорд відбудеться Манчестерське дербі з Сіті. Серед фанатських груп уже пішли розмови про можливий бойкот чи страйк.

Поліція у свою чергу заявила, що буде тісно співпрацювати з клубом на прохання власників Манчестер Юнайтед.

Раніше катарський шейх відмовився від викупу Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою 7672
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 5913
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 28578
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 74666
19 років тому одна заміна змінила історію футболу 19 років тому одна заміна змінила історію футболу 10955
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України, Стародубцева оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України, Стародубцева оновила особистий рекорд 338220 5
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38521 4
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16505
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11968 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 28482
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 9450
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 24303 1