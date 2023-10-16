Власники Манчестер Юнайтед посилять охорону через страх перед власними уболівальниками

Власники Манчестер Юнайтед бояться власних уболівальників

На наступному домашньому матчі Манчестер Юнайтед буде посилена безпека через побоювання з приводу реакції уболівальників на недавні події.

Про це повідомляє Daily Mail.

Очікується, що після тривалої саги сер Джим Реткліфф придбає 25% акцій клубу, і його пропозиція, ймовірно, буде ратифікована на засіданні ради директорів пізніше цього тижня.

Угода з Реткліффом дозволить нинішнім власникам "червоних дияволів" Глейзерам залишитися в керівництві клубу, що дуже не подобається фанатам, які ненавидять американців.

Подібний сценарій має спричинити гнівну реакцію вболівальників під час наступного домашнього матчу МЮ, який відбудеться у рамках Ліги чемпіонів проти Копенгагена 24 жовтня.

До того ж, через п'ять днів на Олд Траффорд відбудеться Манчестерське дербі з Сіті. Серед фанатських груп уже пішли розмови про можливий бойкот чи страйк.

Поліція у свою чергу заявила, що буде тісно співпрацювати з клубом на прохання власників Манчестер Юнайтед.

Раніше катарський шейх відмовився від викупу Манчестер Юнайтед.