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Степаненко виділив прогрес Мудрика

Тарас Степаненко прокоментував гру Мудрика та Судакова
Сьогодні 10:15 145 0
Степаненко виділив прогрес Мудрика
#Тарас Степаненко, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Михайло Мудрик прогресує з кожною грою.

Про це розповів капітан збірної України Тарас Степаненко.

"Мудрик, Судаков добре зіграли. Ми для того і виконуємо великий об’єм чорнової роботи для того, щоб у них були сили і вони загострювали, приймаючи м’яч. Тому і Жора забив, і Міша добре розганяв атаки, створював моменти на швидкості.

Міша вже на стільки швидко робить, що не помічає, що там відбувається навколо нього. Іноді можна зіграти простіше і це буде ефективно, але, я ж кажу, в нього така швидкість, що він біжить і "як в тунелі".

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Якщо подивитися, то коли Мудрик набирає швидкість, то суперники вже готуються до такої гри і на ньому висять 3-4 футболісти. Якщо він зможе зіграти на вільного партнера, то за рахунок цього можна буде створити дуже гарні моменти.

Бо якщо його зустрічає 3-4 суперники, то десь є зона, в якій футболістів набагато менше. Я думаю, що Мудрик прогресує і буде дуже круто, коли він навчиться робити це. Сьогодні (в матчі з Північною Македонією – прим.) він дуже добре грав, – сказав Степаненко.

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