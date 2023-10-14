Судаков: Гол Караваєва - шедевр

Збірна України не використала багато моментів у матчі проти Північної Македонії.

Про це розповів півзахисник українців Георгій Судаков.

"Не було такої установки [бити здалеку]. Просто так склалося, що був момент для удару — то й пробив. Першого разу вдалося забити завдяки рикошету, був ще момент — воротар зробив хороший сейв.

Можна було набагато краще зіграти проти Північної Македонії. Багато моментів було, коли потрібно було грати вперед, були моменти, коли міг віддати кращу передачу. Головне, що здобули перемогу, три очки. Рухаємося далі.

Звичайно емоції кращі, ніж після Італії, але вже думаємо про Мальту. Готуємося до наступної гри.

Як атакувальний футболіст, я хочу постійно забивати, віддавати гольові передачі. Я сконцентрований на воротах і гольових діях. Гол Караваєва? Шедевр", - відзначив Судаков.