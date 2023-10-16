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Маркевич: У мене дуже серйозні претензії до захисників, особливо центральних

Мирон Маркевич прокоментував матч з Прикарпаттям
Сьогодні 09:55 292 0
Маркевич: У мене дуже серйозні претензії до захисників, особливо центральних
#Карпати, #Мирон Маркевич

Джерело - fckarpaty.org.ua.

Захисники Карпат провалили матч проти Прикарпаття у Першій лізі.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Мирон Маркевич.

"Чесно кажучи, вдома пропускати три м’ячі – трохи забагато. Але гра була веселою з обидвох сторін. Ми мали достатньо велику перевагу. Ми відзначилися трьома голами, і стільки ж пропустили.

Наші захисники зіграли дуже слабко в плані оборони та підбору м’ячів. За 11 матчів ми пропустили чотири, а тут за одну гру – три. Це насторожує, але я думаю, що до наступного матчу ми це виправимо.

Хоча сама наша гра була на хорошому рівні, тримали м’яч і створювали моменти. У футболі так є, що суперник завдає чотирьох ударів, три з яких опиняються у сітці воріт.

Прикарпаття непоступлива команда, з ними не так просто грати. Вони діяли на контратаках, наситили оборону та не давали нам розбігатися. Ми самі винні, адже за такої переваги, пропускати вдома три м’ячі… У мене дуже серйозні претензії до захисників, особливо центральних. Маємо це виправити", – сказав Маркевич.

Раніше Карпати та Прикарпаття зіграли внічию.

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