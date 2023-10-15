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Інгулець переміг Діназ, Карпати та Прикарпаття зіграли внічию: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 12 туру Першої ліги
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Інгулець переміг Діназ, Карпати та Прикарпаття зіграли внічию: результати матчів Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15-го жовтня, відбулося три матчі у межах 12-го туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
12 тур, 15 жовтня

Група А

Карпати - Прикарпаття 3:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 9 Хома, 1:1 - 10 Підлепенець, 2:1 - 12 Схуар, 2:2 - 32 Цюцюра (пен), 2:3 - 55 Хома

Група Б

Чернігів - Лівий берег 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Сухоручко, 0:2 - 90+2 Сухоручко, 0:3 - 90+4 Сухоручко

Діназ - Інгулець 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Малиш, 0:2 - 77 Кольцов

Сьогодні відбудеться ще один матч у Першій лізі:

15:00 Поділля - Металіст

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