Трубін: Воротарська конкуренція робить кращими і голкіперів, і команду

Джерело - Чемпіон.
Голкіпери збірної України підтримують один одного перед матчами.
Про це розповів воротар українців Анатолій Трубін.
"Перед матчами проти Італії та Англії, в яких я не грав, я, як і завжди, готувався до гри, а потім побачив рішення головного тренера.
Якщо говоримо про попередні матчі, то перед ними допомагав Жорі, щоб він якнайкраще розім’явся перед грою і зробив свою справу, тому що ми всі розуміємо, що ми один колектив. Голкіперська конкуренція робить кращими і голкіперів, і команду.
Звісно, кожен хоче грати, але є рішення головного тренера – він вирішує, хто буде грати у тій чи іншій грі. Тому ті, хто не грають, мають допомогти якомога краще підготувати голкіпера і бути одним цілим, однією командою", - відзначив Трубін.
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