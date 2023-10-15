Руні відмовився від кількох пропозицій із Саудівської Аравії

Джерело - sportarena.com.
Англійський фахівець Вейн Руні відмовив кільком клубам із Саудівської Аравії заради повернення до Англії.
Про це повідомляє Get French Football News.
Руні днями очолив англійський Бірмінгем, який виступає в Чемпіоншипі. Сторони підписали контракт до літа 2027 року. До тренерського штабу Вейна увійшли відомі у минулому футболісти Ешлі Коул та Джон О’Ші.
37-річний ексфорвард Евертона, МЮ та збірної Англії раніше тренував Ді Сі Юнайтед у МЛС. Англієць розірвав контракт із клубом за взаємною згодою сторін. При цьому клуб Руні не зміг пробитися в плей-оф МЛС.
В Англії Руні тренував Дербі Каунті - з листопада 2020-го по червень 2022-го. Барани разом із Вейном вилетіли до Ліги 1, але причиною провалу став 21-очковий штраф за фінансові порушення.
Бірмінгем востаннє грав у АПЛ в сезоні 2010/11. Останні роки Сині стабільно боролися за виживання у Чемпіоншипі. У сезоні 2022/23 їх врятував від вильоту Джон Юстас, для якого ця робота стала першою як повноцінного головного тренера.
Зараз Бірмінгем йде на шостому місці в Чемпіоншипі. 21 жовтня Руні дебютує на чолі команди грою проти Мідлсбро.