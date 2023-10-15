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Руні відмовився від кількох пропозицій із Саудівської Аравії

21 жовтня Руні дебютує на чолі Бірмінгема грою проти Мідлсбро
Вчора 23:56 171 0
Руні відмовився від кількох пропозицій із Саудівської Аравії
#Вейн Руні

Джерело - sportarena.com.

Англійський фахівець Вейн Руні відмовив кільком клубам із Саудівської Аравії заради повернення до Англії.

Про це повідомляє Get French Football News.

Руні днями очолив англійський Бірмінгем, який виступає в Чемпіоншипі. Сторони підписали контракт до літа 2027 року. До тренерського штабу Вейна увійшли відомі у минулому футболісти Ешлі Коул та Джон О’Ші.

37-річний ексфорвард Евертона, МЮ та збірної Англії раніше тренував Ді Сі Юнайтед у МЛС. Англієць розірвав контракт із клубом за взаємною згодою сторін. При цьому клуб Руні не зміг пробитися в плей-оф МЛС.

В Англії Руні тренував Дербі Каунті - з листопада 2020-го по червень 2022-го. Барани разом із Вейном вилетіли до Ліги 1, але причиною провалу став 21-очковий штраф за фінансові порушення.

Бірмінгем востаннє грав у АПЛ в сезоні 2010/11. Останні роки Сині стабільно боролися за виживання у Чемпіоншипі. У сезоні 2022/23 їх врятував від вильоту Джон Юстас, для якого ця робота стала першою як повноцінного головного тренера.

Зараз Бірмінгем йде на шостому місці в Чемпіоншипі. 21 жовтня Руні дебютує на чолі команди грою проти Мідлсбро.

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