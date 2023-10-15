Руні відмовився від кількох пропозицій із Саудівської Аравії

21 жовтня Руні дебютує на чолі Бірмінгема грою проти Мідлсбро

Англійський фахівець Вейн Руні відмовив кільком клубам із Саудівської Аравії заради повернення до Англії.

Про це повідомляє Get French Football News.

Руні днями очолив англійський Бірмінгем, який виступає в Чемпіоншипі. Сторони підписали контракт до літа 2027 року. До тренерського штабу Вейна увійшли відомі у минулому футболісти Ешлі Коул та Джон О’Ші.

37-річний ексфорвард Евертона, МЮ та збірної Англії раніше тренував Ді Сі Юнайтед у МЛС. Англієць розірвав контракт із клубом за взаємною згодою сторін. При цьому клуб Руні не зміг пробитися в плей-оф МЛС.

В Англії Руні тренував Дербі Каунті - з листопада 2020-го по червень 2022-го. Барани разом із Вейном вилетіли до Ліги 1, але причиною провалу став 21-очковий штраф за фінансові порушення.

Бірмінгем востаннє грав у АПЛ в сезоні 2010/11. Останні роки Сині стабільно боролися за виживання у Чемпіоншипі. У сезоні 2022/23 їх врятував від вильоту Джон Юстас, для якого ця робота стала першою як повноцінного головного тренера.

Зараз Бірмінгем йде на шостому місці в Чемпіоншипі. 21 жовтня Руні дебютує на чолі команди грою проти Мідлсбро.