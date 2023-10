Колишній тренер Дербі та Ді Сі Юнайтед Вейн Руні став головним тренером Бірмінгема.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 3,5 роки.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵